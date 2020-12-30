Datça'da numarataj çalışması başlatıldı
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Datça'da numarataj çalışması başlatıldı

30.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:14
Datça'da numarataj çalışması başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak ve kapı numaraları güncelleniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak ve kapı numaraları güncelleniyor.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yaptığı açıklamada, bankalarda, resmi kurumlarda, posta-kargo hizmetlerinde yaşanan adrese dayalı sorunları çözmek amacıyla numarataj çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Tüm yapıların, konutların, iş yerlerinin, cadde ve sokakların fotoğraflarının çekilerek Datça'nın mevcut durumunu belediyedeki bilgilerle entegre ettiklerini anlatan Uçar, "Kurulan yazılımlarla takip etme ve inceleme olanağı bulunulacak. Uygulama, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile entegre edilecek." ifadesini kullandı.

Bu sayede mekana dayalı gelirlerin arttırılacağını belirten Uçar, kayıp kaçakların da önüne geçileceğini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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