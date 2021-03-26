Datça'da muhtarlara afet eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça ilçesinde muhtarlara, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitim verildi.
Datça ilçesinde muhtarlara, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında eğitim verildi.
Afet durumlarında alınacak tedbirler konusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 12 mahalle muhtarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bülent Ecevit Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarlar afet risklerine karşı bilgilendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan