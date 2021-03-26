Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
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Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde 12 muhtara Afet Farkındalık eğitimi düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 12 muhtara Afet Farkındalık eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için, afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik, eğitimler devam ediyor. Datça'da 12 Mahalle muhtarına Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Afet Farkındalık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde eğitim verildi. - MUĞLA

Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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