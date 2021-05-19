MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
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MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir grup motosikletli, şehir merkezinde konvoy oluşturup tur attı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir grup motosikletli, şehir merkezinde konvoy oluşturup tur attı.

Datça, Şenkaya Kavşağı'nda saat 15.00'de toplanan motosikletli bir grup, önlerindeki bir cip eşliğinde marşlar söyleyip, klakson çalarak, Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada bir süre marşlar söyleyen grup daha sonra Atatürk Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı ve Kazım Yılmaz Bulvarları'nı takip ederek, Marmaris yol ayrımına kadar yol kat etti.

Motosikletlileri, yol kenarından izleyen vatandaşlar alkışlarla destek verdiler.

Gökkuşağını Süren Kadınlar Motosiklet Kulübü Datça İlçe Temsilcisi Ful Aydoğan (46) 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını belirtip, bundan sonra da her yıl dönümlerinde motosikletlileri konvoy oluşturmaya çağırdı.

Türkiye Kadın Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği (TKMK) Datça İlçe Temsilcisi Gönül Eser (44) ise gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarla bu etkinliklerde buluşma dileğinde bulundu.

Etkinliğe katılan motosikletçilerden 48 yaşındaki Cansu Genç Tutalay, Atatürk'ün gençliğe Armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU
MUĞLA DATÇA'DA MOTOSİKLETLİLERDEN 19 MAYIS TURU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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