Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı
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Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça'daki motosiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını motosikletlerle tur atarak kutladı.

Datça'daki motosiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını motosikletlerle tur atarak kutladı.

Türk bayraklarıyla donatılan motosikletler Şenkaya kavşağından başlayarak şehir turu attı. Cumhuriyet Meydanında gelen motorcular müzik eşliğinde dans etti.

Gökkuşağını süren kadınlar motosiklet kulübü ve Emekli gezginler motosiklet kulübü'nün Datça temsilcisi Ful Aydoğan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı coşkuyla kutlamak istedik. Motorcu Arkadaşlarımızla toplanarak kortej oluşturduk .Datça merkez ve mahallelerinde tur atarak 19 Mayıs coşkusunu yaşamak yaşatmak istedik.Vatandaşlarda bize alkışlarla destek verdi" dedi.

Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı
Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı
Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı
Datça'da motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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