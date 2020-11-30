Datça'da MHP'liler fidan dikti
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Datça'da MHP'liler fidan dikti

30.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:52
Datça'da MHP'liler fidan dikti

Datça'da MHP İlçe Teşkilatı üyeleri fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Datça'da MHP İlçe Teşkilatı üyeleri fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Yaka Mahallesi'ndeki eski okul bahçesine düzenlenen etkinliğe MHP İlçe Başkanı Gökhan Akyel, yönetim kurulu üyeleri, Datça Belediye Meclis Üyesi Serdar Ören, Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.

Muhtarlık tarafından okul bahçesi ve kara yolunda belirlenen noktalara 50 fidan dikildi.

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Dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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