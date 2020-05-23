Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
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Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Kızlan Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan mevsimin son ürünü patatesler, kamyonlarla Denizli'ye gönderildi.

Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
23.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:52

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Kızlan Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan mevsimin son ürünü patatesler, kamyonlarla Denizli'ye gönderildi.

Datça'da bu yıl patates üretiminde geçen yıllarla göre büyük bir artış gözlendi. 2 bin dönümlük bir alanda ekim yapıldığı, 8 ila 10 bin ton arası ürün elde edildiği tahmin ediliyor.

Niğdeli üretici olmasına karşın Datça'da üretim yapan Mehmet Eren, kentin kış mevsiminde ılıman havası nedeniyle patates yetiştirmeye elverişli olduğunu söyledi. Datça'da 7 yıldır patates üreticiliği yaptığını belirten Eren, "Bu yıl sadece Datça'da değil, Türkiye genelinde ürün bol oldu. Datça'da ilk ürünü, nisan ayı başında toplamıştık. Bugün ise son hasadı yapıyoruz. Fiyatlar düştü. Çünkü Çukurova, Hatay, Ödemiş gibi yerlerde de çok kaliteli ve bol ürün olunca, fiyatlar geriledi. Ülkemize fazlasıyla yetecek kadar ürün var. Patates sıkıntımız yok, hatta fazlamız bile var. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Ülkemizin ithal patatese ihtiyacı yok. Fiyatlar da tüketiciler için çok iyi" dedi.

Datça'nın bir turizm bölgesi olması nedeniyle tarım alanlarının çok dar olduğunu belirten Eren, "Buna rağmen bu yıl patates ekimi geçen yıllardan fazla oldu. Datça'da, bu yıl 2 bin dönüm alanda patates üretiminin yapıldığı ve 8 ile 10 bin ton arası ürün elde edildiği tahmin ediliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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