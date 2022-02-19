Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı haftaya başlayacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları çağla meyvesinin hasadının şubat ayının son haftasında hasadının yapılması bekleniyor.

Birçok bölgede kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da çiçek açan badem ağaçları meyve veriyor.

Badem üreticisi 80 yaşındaki Yaşar Cuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayının son haftasında çağla bademi hasadının başlayacağını söyledi.

Palamutbükü, Yaka ve Yazı mahallelerinde erkenci badem ağaçlarının ilk meyvelerinin havalar sıcak giderse birkaç gün içinde toplanmaya başlanacağını belirten Cuhadar, "Bu sene ocak ayında kar yağdığı için badem çiçekleri geç açtı. Haliyle çağla hasadımızda şubat sonu mart başını bulacak. Geçen yıl şubatın ilk haftalarında çağla hasadı yapmaya başlamıştık." dedi.

Cuhadar, Hızırşah ve Co isimli bademlerin erken çağla meyvesini veren ağaçları olduğunu aktarırken, "Hava şartlarında olumsuzluk yaşanmaz ise bu seneki rekolte geçtiğimiz yıllara oranla yüksek görünüyor. İlk çıkan çağla fiyatı, kuru badem fiyatı ile eş değer olur genelde. Türkiye'nin en iyi bademi nurlu bademdir, sonrada ak badem ve sıra badem takip eder." ifadelerini kullandı.

Öte yandan badem ağaçlarının çiçekleri ve papatyalar, Muğla'daki fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere farklı kentlerden gelen doğa tutkunlarını ilçeye çekiyor.