Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Birçok bölgede kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da çiçek açan badem ağaçları meyve veriyor.

İlçede mevsimin ilk hasadını yapan üreticiler, badem çağlalarını İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Datça bademinin lezzet yönünden farklı olduğunu vurgulayan Karayurt, bademin ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Hacer Karayurt ise bu yıl erken ürün aldıklarını ve verimden memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan hava sıcaklığının son bir haftadır 18 derecenin altına düşmediği Datça'da baharın renkleri herkesi büyülüyor.

Badem ağaçlarının çiçekleri ve papatyalar, Muğla'daki fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere farklı kentlerden gelen doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç