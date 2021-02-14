Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

14.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:45
Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Birçok bölgede kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da çiçek açan badem ağaçları meyve veriyor.

İlçede mevsimin ilk hasadını yapan üreticiler, badem çağlalarını İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor.

Palamutbükü Mahallesi'ndeki üreticilerden 87 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahallede ilk çağla hasadını kendilerinin yaptığını, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Datça bademinin lezzet yönünden farklı olduğunu vurgulayan Karayurt, bademin ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Hacer Karayurt ise bu yıl erken ürün aldıklarını ve verimden memnun olduklarını ifade etti.

Öte yandan hava sıcaklığının son bir haftadır 18 derecenin altına düşmediği Datça'da baharın renkleri herkesi büyülüyor.

Badem ağaçlarının çiçekleri ve papatyalar, Muğla'daki fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere farklı kentlerden gelen doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Osman Kavala Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Özdemir Emina Jahovic Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Hikmet Karaman Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 13:48:35. #1.16#
title