Datça'da mandalinalar ihtiyaç sahipleri için toplandı
13.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:06
Datça ilçesinde hayırseverlerce turizmci Tuna Özalp'in bahçesinden toplanan mandalinalar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Datça ilçesinde hayırseverlerce turizmci Tuna Özalp'in bahçesinden toplanan mandalinalar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Datça Kültür Sanat Dayanışması, Arama Kurtarma Gönüllüleri ile Datça Engelim Olmayın Derneği iş birliğiyle turizmci Özalp'in bahçesinde mandalina hasadı yapıldı.
Etkinlikte kısa sürede yaklaşık 200 kilo mandalina toplandı. Mandalinalar daha sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Etkinliğe katılan gönüllüler, bağışçıya ve dağıtıma destek veren Datça Belediyesine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan