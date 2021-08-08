DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Zeki ve çevik ama ahlakı sorgulanır! Kimsenin aklına gelmeyecek bir kötülük yaptı

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı