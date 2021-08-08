DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı.
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı