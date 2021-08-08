DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına 1 uçak ve 1 helikopter de havadan katıldı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. 1 vatandaş ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri vatandaşa müdahale etti. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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