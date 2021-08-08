DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
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DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Birçok vatandaşın da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkiindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti. Birçok vatandaşta ekipleri beklemeden yangın büyümesin diye söndürme çalışmalarına katılıyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN
DATÇA'DA MAKİLİK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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