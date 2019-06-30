Datça'da makilik alanda yangın (5)

Datça'da makilik alanda yangın (5)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.

Datça'da makilik alanda yangın (5)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.
 


 


Kaynak: DHA
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