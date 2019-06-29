Datça'da makilik alanda yangın (2)
SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Kaynak: DHA
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