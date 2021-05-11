Datça'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bu akşam saat 20.00 sıralarında Palamutbükü Akçabük mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Olay yerine gelen yangın söndürme ekipleri alevleri tamamen söndürdü. Yangında bir dönüm makilik alan zarar gördü - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı