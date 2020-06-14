Datça'da makilik alanda yangın
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Datça'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Datça'da makilik alanda yangın
14.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:26

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın bugün saat 09.00 sıralarında Datça merkezdeki bir sitenin yakınında meydana geldi. Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 araç ve 8 personel ile yangını büyümeden söndürdü. Yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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