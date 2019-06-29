Datça'da makilik alanda yangın

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahaleye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA