Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)
01.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:20
TUTUKLANDIMuğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA