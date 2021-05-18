Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı
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Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı

Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen yavru yaban domuzları kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen yavru yaban domuzları kurtarıldı.

Cumalı Mahallesi Murdala mevkisinde üç yaban domuzunun yaklaşık 8 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kuyudaki domuzu kurtarmak için AKUT Datça gönüllülerinden destek istedi.

AKUT'un kuyuda yaptığı çalışmayla yavru domuzlardan ikisi kurtarılıp doğal ortamına bırakılırken, biri telef oldu.

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Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı
Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı
Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı - Haberler
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