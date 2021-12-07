Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Haberler
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Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Datça ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde yaklaşık 25 yıllık olduğu tahmin edilen Gravilla ağacı işlek caddeye devrildi.

O sırada ağacın altında bulunan iki kişi son anda kaçarak kurtuldu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

Çevredeki vatandaşlar olayın şaşkınlığını bir süre üzerlerinden atamadı.

Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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