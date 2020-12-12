Datça'da kuvvetli rüzgar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı üzerine, Datça limanındaki gezi ve balıkçı tekneleri iskelelere bağlandı. Saatte hızı 60 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle, limanda bulunan gezi teknecilerine ait yazdan kalma bir satış gişesi devrildi. Masa ve sandalyeler uçtu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı tekne sahipleri ise teknelerinin kıyı ile olan bağlantılarını halatlarla güçlendirerek, gece boyu nöbet tuttu. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgarın gün boyu etkisini artırarak süreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil DATÇA