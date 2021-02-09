Datça'da kullanılmayan okul binası kütüphaneye dönüştürüldü

Datça ilçesinde kullanılmayan okul binasında oluşturulan kütüphaneye bağışlanan kitaplar konuldu.

Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki kütüphaneye, bağışlanan raf ve kitaplar yerleştirildi.

Yaka Mahalle Muhtarı Serhat Yılmaz, AA muhabirine, el birliğiyle boya ve bahçe temizliği geçen ay yapılan kütüphanenin hizmet vermesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Kütüphane için birçok vatandaşın kitap, raf ve dolap bağışladığını anlatan Yılmaz, "İlk bağışı Datça Ülkü Ocakları gençleri, raf ve kitap getirerek yaptı. Kendilerine mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz için kitap, özellikle çocuklarımız için hikaye kitabı desteğine de ihtiyacımız var. Destek ve yardım sağlamak isteyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal ise Yaka gençlerinin isteği üzerine ihtiyaç duyulan kitaplar için raf montajlarını yaptıklarını dile getirdi. Badal, geleceğin teminatı gençler için güzel bir alan oluşturmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan