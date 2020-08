DATÇA'DA KOYLAR ÇADIRLARIN İŞGALİ ALTINDA MUĞLA'nın Datça ilçesinde, eşsiz güzellikteki koylar çadırların işgaline uğradı.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte tatilcilerin akın ettiği ilçede, konaklamanın yasak olmasına rağmen koylar, adeta çadır kentlere dönüştü. Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyısındaki Ovabükü, Kurubük, Akvaryum gibi koylarda yer alan irili ufaklı çadırlar, tatilcileri isyan ettirdi.

Sahilin hemen kıyısında, deniz kenarlarına kurulan çadırlar nedeniyle rahatlıkla denize girip, çıkamazlarken, ortaya çıkan çirkin görüntüler tatilcileri canından bezdirdi.

AKŞAM SAATLERİNDE SAYILARI ARTIYOR

Koylardaki çadırların sayısı özellikle akşam saatlerinde el ayak çekilmesi ile birlikte adeta had safhaya ulaşıyor. Öyle ki her çadırın yanında, akşamdan yakılan mangal ateşlerinin izleri, görenleri dehşete düşürüyor. Yangına riskli alanlarda böylesine fütursuzca yakılan ateşlerin orman yangınlarına davetiye çıkarttığına dikkat çekenler, koylardaki çardır işgallerinin bir an önce önlenmesi gerektiğini belirtiyor.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA BİZİ ÜZDÜ'

İstanbul'dan tatil için Datça'ya gelen 30 yaşındaki finans uzmanı Cüneyt Yıldırım, "Buraya ailecek koyları gezmek amacıyla 11 saatlik yoldan geldik. Ama Kurubük koyuna geldiğimizde gördük ki, her yer çadırların işgali altında. Koyda inanılmaz bir düzensizlik var. Buraya bir düzen getirilmesi gerekiyor. Şemsiye olsa yine bir nebze iyi, ancak çadır en az 5-6 kişinin yerini kaplıyor. İnsanlara oturacak yer kalmıyor. Gördüğümüz manzara açıkçası bizi üzdü. Diğer koylarda ne yazık ki benzer durumda. Bir dahaki yıl tercih eder miyiz bilmiyorum" dedi.

'HERKES ÇADIRINI KAMP ALANLARINDA KURSUN'

Bursalı tatilci 39 yaşındaki fabrika işçisi Murat Demirci ise Kurubük Koyu'nda çadır işgalini görünce şaşkına döndüklerini belirtip, "Biz de Datça'nın Karaköy mahallesinde çadır kampta çadır kuran bir aileyiz. Burası çadır alanı olmadığı halde bazı kişiler burada çadır kurmuş. Vatandaşın yerini işgal ediyorlar. Arkadaşlara tavsiyem, herkesin kamp alanlarında çadır kurmalarıdır. Bu koylar ise günlük sadece plaj olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.

