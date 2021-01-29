Datça'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
29.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:18
Datça'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak devirdi.
Datça'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak devirdi.
Abdurrahman A'nın kullandığı 06 RUF 67 plakalı otomobil, Kazım Yılmaz Caddesi'nde kontrolden çıkarak savruldu.
Elektrik direğine çarparak deviren otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün 1,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve alkollü araç kullanmak suçlarından para cezası verilen sürücüye mala zarar verme suçundan da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan