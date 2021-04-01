Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor
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Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde kirlenen ve kokuların geldiği Azmak Deresi, kötü görüntü oluşturuyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde kirlenen ve kokuların geldiği Azmak Deresi, kötü görüntü oluşturuyor.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde bulunan ve Akdeniz'e akan derenin, atık malzemeler nedeniyle kirlendiği ve derenin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

Derede başta pet şişeler olmak üzere, metal atıklar, kullanılmış tarım ilacı kutuları ve evsel atıklar bulunuyor.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bazı vatandaşlar, kötü koku ve suyun renginin değiştiği dereye kanalizasyon suyunun karışmasından da endişe ediyor.

Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor
Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor
Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor
Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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