Datça'da kirlenen Azmak Deresi kötü görüntü oluşturuyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kirlenen ve kokuların geldiği Azmak Deresi, kötü görüntü oluşturuyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde kirlenen ve kokuların geldiği Azmak Deresi, kötü görüntü oluşturuyor.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde bulunan ve Akdeniz'e akan derenin, atık malzemeler nedeniyle kirlendiği ve derenin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

Derede başta pet şişeler olmak üzere, metal atıklar, kullanılmış tarım ilacı kutuları ve evsel atıklar bulunuyor.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren bazı vatandaşlar, kötü koku ve suyun renginin değiştiği dereye kanalizasyon suyunun karışmasından da endişe ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan