Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
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Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu

26.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:42
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arkadaşlarıyla çıktığı balıkta teknelerinin alabora olması üzerine suda kaybolan Yankı Kocabaş'ın (36) cansız bedeni, Bodrum ilçesi İçmeler Sahili'nde bulundu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arkadaşlarıyla çıktığı balıkta teknelerinin alabora olması üzerine suda kaybolan Yankı Kocabaş'ın (36) cansız bedeni, 

Bodrum ilçesi İçmeler Sahili'nde bulundu.

Datça ilçesine bağlı kırsal Yazı Mahallesi'nden 5 arkadaş, 24 Ocak Pazar akşamı saat 18.00 sıralarında, tekne ile Knidos İskandil Burnu açıklarında balığa çıktı. Grup, rüzgarın etkisini arttırması üzerine saat 23.00 sıralarında geri dönmeye karar verdi. Ancak kuvvetli lodos nedeniyle tekne, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki tarihi antik Knidos mevkisi açıklarında, İskandil Burnu yakınlarında alabora oldu.

Denize düşen Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Kenan Kargın ve Erkan Korkut üzerlerindeki dalgıç kıyafetlerinin yardımıyla kıyıya çıkmayı başardı. Evli ve 2 çocuk babası Yankı Kocabaş ise  dalgalara kapılıp, suda kayboldu.  İhbar üzerine Sahil Güvenlik, jandarma ve Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri (MAG-AME) ekipleri, Kocabaş için arama çalışması başlattı.  3 sahil güvenlik botu ve bir helikopterin de katıldığı arama çalışamalarında bir grup genç de dalgıç kıyafetleriyle suyun dibini taradı. Kayıp gencin ceketi ile bazı eşyaları bulunurken, kendisine ulaşılamadı.

KAYIP BALIKÇIYI, VATANDAŞLAR BULDU

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken, acı haber bugün Bodrum'dan geldi. Bodrum'un İçmeler mevkisinde sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde erkek cesedi görünce polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, teşhis için Yankı Kocabaş'ın ailesini çağırdı. Gelen aile üyeleri, cesedin Yankı Kocabaş'a ait olduğunu teşhis etti.

Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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