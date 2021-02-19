Datça'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Datça'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:14
Datça'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Seval K. yönetimindeki 48 ADR 327 plakalı otomobil, Merkez 244. Sokak'taki kavşakta, Hüseyin Ç. idaresindeki 48 ADG 009 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile otomobildeki Hacer D. T, 112 Acil Servis ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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