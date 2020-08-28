Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
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Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
28.08.2020 02:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 03:30

Muğla'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesinde ilerleyen 17 yaşındaki A.B yönetimindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir kafenin önündeki masada oturan 5 kişiye çarptı.

Kazada Selin Çakır (27), kocası Mehmet Çakır (35), çocukları 3 yaşındaki Sare Çakır ve 1 yaşındaki Liya Çakır ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin altında bir süre sürüklenen Selin Çakır'ın durumun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Almanya'dan memleketleri Kütahya'ya gelen gurbetçi ailenin, tatil için bulundukları Marmaris'ten günübirlik Datça'ya gezmeye geldikleri anlaşıldı.

Öte yandan kaçan otomobil sürücü A.B ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri süren A.B'nin bir eğlence merkezinde eğlendiği, arkadaşlarından birine ait otomobili habersiz aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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