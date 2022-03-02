Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Datça'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Datça Merkez Özbel Pazarı'nda özellikle tezgah açıp satış yapan kadınlara ve alışverişe gelen vatandaşlara "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla KADES uygulanmasının tanıtımları devam ediyor.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri uygulamayı anlatıp, broşür dağıtarak kadınları bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı telefonlara kolayca indirilen KADES uygulaması ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınlar bir tuşla emniyet güçlerine ulaşabiliyor.