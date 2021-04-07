Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
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Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Datça'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

Datça Merkez Jandarma Lojmanları karşısında açılan stantta "Tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla KADES uygulanmasının tanıtımları devam ediyor.

KADES hakkında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri uygulamayı anlatıp, broşür dağıtarak kadınları bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı telefonlara kolayca indirilen KADES uygulaması ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınlar bir tuşla emniyet güçlerine ulaşabiliyor.

Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Datça'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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