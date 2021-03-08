MUĞLA Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı

Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı.

Datça Kadın Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, yaşlısı genci 200'ü aşkın kadın katıldı. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizlerle alanda toplanan kadınlar, "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, inadına isyan, inadına özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Asla yalnız yürümeyeceğiz" diye slogan attı. Müzik eşliğinde şarkılar söyleyip halaylar çeken kadınlara, erkekler de destek verdi.

Datça Kadın Platformu adına Zehra Düzgüneş (60) tarafından okunan ortak basın açıklamasında, 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların baskıya, zulme, eşitsizliğe ve sömürüye karşı dayanışma ve mücadele günü olduğu hatırlatılarak, kadınlara yönelik şiddete karşı önlemlerin artırılması istenildi.

İLK SERGİSİNİ AÇTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 1nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Özlem Kılınç da ilk kişisel resim sergisini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açtı. Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar yaptı. Kılınç'ın 21 eserinin yer aldığı sergi, bir gün süreyle açık kalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL