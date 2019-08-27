27.08.2019 19:48

Datça'da kadın cinayetlerine tepki

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 100 kadın, hemcinslerinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Datça Kadın Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 100 kadın katıldı. Şenkaya Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. "Erkek adalet değil, gerçek adalet" ve "Yaşamak istiyoruz" sloganları eşliğinde yürüyen kadınlar, ellerinde, 'Kadın cinayetlerine sessiz kalma', 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Yasta değil, isyandayız' ve 'Kadınız, öfkeliyiz' yazılı pankartlar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Kadın Platformu adına Avukat Gülhan Keleş basın açıklamasını okudu. Kırıkkale'de 10 yaşında kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'un, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için hayatından olduğu savunulan açıklamada, kadın cinayetlerine karşı bir an önce önlem alınması istendi.

Kaynak: DHA