Datça'da kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest
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Datça'da kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

04.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:51
Datça'da kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest

MUĞLA'nın ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İlçe Asayiş Şube ekipleri, Mandalya mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 13.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler E.G (42), Ş.Ç (38), B.Ç (23), C.T. (46) ve Y.A.'yı (33) suçüstü yakaladı. Ardından bu kişilerle bağlantısı olarak A.Ç. (43) de gözaltına alındı. Altın aramak amacıyla kayalıklar arasında 6 metrelik çukur kazdıkları öğrenilen şüphelilerle birlikte 1 jeneratör, 2 hilti, kazma, kürek, balyoz ve benzin bidonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri savcılıkta çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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