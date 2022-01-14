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Datça'da kaçak içki operasyonu

Datça'da kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça ilçesi Emecik Mahallesinde ikamet eden M.Ö. ve M.S. isimli şahısların ikametlerinde satışa sunulmak üzere kaçak içki üretimi yaptıkları bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Datça ilçesi Emecik Mahallesinde ikamet eden M.Ö. ve M.S. isimli şahısların ikametlerinde satışa sunulmak üzere kaçak içki üretimi yaptıkları bilgisi alındı.

Konu ile ilgili olarak Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli mercilerden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 32 adet şişe içerisinde 2 bin 940 mg. tatlandırıcı aroma, 73 adet 5 litre etil alkol bidonu, değişik miktar ve markalarda alkol, hassas terazi, alkol metre ölçer, 42 adet 200'lük boş sigara makoronu ve sigara basma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. ve M.S. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tamamlanan adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Datça'da kaçak içki operasyonu

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