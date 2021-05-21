DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU
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DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Demokrasi Platformu tarafından, İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Demokrasi Platformu tarafından, İsrail'in Filistin'deki saldırıları kınandı.

Filistin'de dün gece geç saatlerde varılan ateşkese rağmen önceden planlandığı şekilde bugün saat 13.00'de Datça Cumhuriyet meydanında toplanan datça Demokrasi Platformu üyeleri, alkışlarla Filistin'e destek verdi. Ellerinde, 'Filistin Halkı Yalnız Değildir', 'Filistin'e Özgürlük', 'Diren Filistin' yazılı dövizler taşıyan grup, Filistin'de bir an önce kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Datça Demokrasi Platformu sözcüsü Haluk Koşar, Filistin'de gece geç saatlerde sağlanan ateşkesin, bugüne kadar yaşanan gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirterek, bu nedenle planlandığı gibi önceden hazırlanan basın açıklamasının iptal edilmediğini söyledi.

Koşar, açıklamasında, "Emperyalist İsrail'in, yoksul Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet, baskı ve yok etme girişimlerinin, insanım diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği boyutlara ulaşmıştır" dedi. İsrail'in bebek ve çocuklar dahil çok sayıda Filistinli'nin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu da vurguladığı açıklamasında Koşar, "Başta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkelerin bu zulme arka çıkması, kapitalist dünyanın Barbarlık Çağı'na girdiğinin göstergesidir" diye konuştu.

DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU
DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU
DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU
DATÇA'DA İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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