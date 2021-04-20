Datça'da ilk turfanda Patates hasadı
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Datça'da ilk turfanda Patates hasadı

Datça'da ilk turfanda Patates hasadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 'Tütün Tarımına Alternatif' katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında Datça'da ilk turfanda patates hasadı yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 'Tütün Tarımına Alternatif' katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında Datça'da ilk turfanda patates hasadı yapıldı.

Patates hasat tarla gününe Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Datça İlçe Müdürü Bülent Şatır ile ilgili teknik personeller ve sınırlı sayıda çiftçi katıldı. Pandemi kurallarına uygun yapılan tarla gününde üreticilere bilgi verildi.

Tatlı patatesle tanışan Datça'da, tatlı patatesten yapılan gıda ürünleri tanıtımı da yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Şube Müdürü Süreyya Can, "Datça İlçesinde yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Sahilde dekar başına 4-5 ton, yaylada ise yaklaşık 5-7 ton ürün elde edildiğini görüyoruz. Datça ilk ve son turfanda olma özelliği ile dikkatleri çeken önemli bir çalışma bölgemizdir. Birçok deneme çalışması ile başladığımız Datça, önemli bir patates üretim alanımız haline gelmiştir. Tatlı patates ile dört yıl önce tanışan ve bunun yaygınlaştığı Datça'da bununla ilgili çeşitli gıda ürünlerini de tanıttık. Tüketiciye yabancı olan tatlı patates konusunda da bilgilendirmeler yapıyoruz. İl ve İlçe müdürlüklerimizden bu vb. çalışmalarımız hakkında yazılı veya sözlü bilgilendirmeler yapılmaktadır" dedi. - MUĞLA

Datça'da ilk turfanda Patates hasadı
Datça'da ilk turfanda Patates hasadı
Datça'da ilk turfanda Patates hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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