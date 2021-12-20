Datça'da ikinci el ev eşyaları mezat usulüyle satıldı - Haberler
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Datça'da ikinci el ev eşyaları mezat usulüyle satıldı

Datça'da ikinci el ev eşyaları mezat usulüyle satıldı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen mezatla ikinci el ev eşyaları satışa sunuldu.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen mezatla ikinci el ev eşyaları satışa sunuldu.

İskele Mahallesi'ndeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen mezata vatandaşlar ilgi gösterdi.

Levent Demircioğlu, amacın ev ve işyerlerinden gelen eşyaların el değiştirmesi olduğunu söyledi.

Datça'da ikinci el ev eşyaları mezat usulüyle satıldı

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AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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