Datça'da ikinci el ev eşyaları mezat usulüyle satıldı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen mezatla ikinci el ev eşyaları satışa sunuldu.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen mezatla ikinci el ev eşyaları satışa sunuldu.
İskele Mahallesi'ndeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen mezata vatandaşlar ilgi gösterdi.
Levent Demircioğlu, amacın ev ve işyerlerinden gelen eşyaların el değiştirmesi olduğunu söyledi.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet