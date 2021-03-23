Datça'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Datça'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

23.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:20
Datça'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sami Ö. idaresindeki 01 FB 252 plakalı otomobil, Kızlan Mahallesi Datça-Marmaris kara yolunda, Ayşe Ferya A. yönetimindeki 34 KY 7984 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Sami Ö, sağlık ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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