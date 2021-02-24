Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi
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Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi

24.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:17

Datça ilçesinde içme suyu isale hattındaki arıza giderildi.

Datça ilçesinde içme suyu isale hattındaki arıza giderildi.

Reşadiye Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda içme suyunun geçtiği ana isale hattında arıza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, suyu kesti.

Patlayan hattaki arıza giderildikten sonra su kesintisi sona erdi.

Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi
Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi
Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi
Datça'da içme suyu isale hattındaki arıza tamir edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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