Datça'da havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

AA, Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Datça'da havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi'nde bir çiftliğin havuzundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekibi, köpeği havuzdan kurtardı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

İtfaiye, Muğla, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title