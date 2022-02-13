Datça'da havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı
AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesinde havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde havuza düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Reşadiye Mahallesi'nde bir çiftliğin havuzundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekibi, köpeği havuzdan kurtardı.
AA / Sebiha Arslan - Güncel