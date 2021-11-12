Datça'da güz domatesi hasadı başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bin dekar alana ekilen domates, tüketicilerden ilgi görüyor.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla birçok ürün çeşidinin yetiştirilebildiği Muğla'da son turfanda üretimi yapılan Datça güz domatesi, ürün bolluğuyla da yüksek gelir sağlıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, domatesin ocak sonuna kadar hasat edildiğini, kendine has aroması ve tadıyla aranan bir lezzet olduğunu söyledi.

Datça'da 102 üretici bulunduğunu vurgulayan Saylak, domateslerin Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gönderildiğini dile getirdi.

Üretici Aşkın Aydın yaklaşık 2 haftadır hasat ettikleri ürünlerini tarlada 2,5 liraya sattıklarını kaydetti.

Manisa'dan ilçeye domates almak için gelen Pazarcı Mustafa Bahçeçi ise domatesin müşterileri tarafından aranan bir ürün olduğunu ifade etti.

Çiftçilerden Hasan Harıpçı ise "Ürünlerimizi yerli tohumla üretip tüketiciye sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var ve bu nedenle tercih ediliyor." dedi.

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