Datça'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen makaron ve tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve makaronların ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede tütün satışı yapılan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 makaron, 9 sahte bandrol, paket içerisinde 350 gram kıyılmış tütün ve 73 parfüm şişesi ele geçirildi.

Adli ve idari işlem başlatıldı.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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