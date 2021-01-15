Datça'da "Giysi Destek Evi" açıldı
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Datça'da "Giysi Destek Evi" açıldı

15.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:07
Datça'da

??????? Datça ilçesinde, "Giysi Destek Evi" açıldı.

??????? Datça ilçesinde, "Giysi Destek Evi" açıldı.

Datça Belediyesi tarafından açılan evde, elbiseler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi kişilere kıyafet sağlanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, Cumhuriyet Meydanı Çatal Mağara'da pazartesi, çarşamba ve cuma 10.00-16: 00'da açılan evde, hem ihtiyaç sahiplerine giysi verildiği hem de giysi kabulü yapıldığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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