Datça'da evinin bahçesinde limon toplarken yüksekten düşen 91 yaşındaki kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça ilçesinde evinin bahçesinde limon toplarken dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.
Datça ilçesinde evinin bahçesinde limon toplarken dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.
İskele Mahallesi'nde bir evde oturan Ali Rıza Ateş (91), evinin bahçesinde ağaçtan limon topladığı sırada dengesini kaybetti. Ateş, kot farkı bulunan yaklaşık 2 metre yüksekten diğer evin beton zeminine düştü.
???????Ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ateş'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan