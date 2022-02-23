Datça'da eskiyen sulama boruları yenileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da eskiyen sulama boruları yenileniyor

AA, Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Datça'da eskiyen sulama boruları yenileniyor

Datça ilçesinde eskiyen sulama borularının yenilenmesi çalışmasına başlandı.

Datça ilçesinde eskiyen sulama borularının yenilenmesi çalışmasına başlandı.

Datça Belediyesi tarafından 2018'de Atatürk Caddesi'ndeki yol çalışmaları sırasında yer altına döşenen sulama suyu ana hattı, zaman zaman arıza oluştuğu gerekçesiyle yenileniyor.

Liman girişinden Şenkaya Kavşağı'na kadar olan yolda iki etap halinde toplam 15 bin 166 metrekarelik alanda granit, bazalt doğal küp taşlar, beton, kanal temel çalışmaları ile yol genişletme çalışmaları yapılmıştı.

Yenileme çalışmalarına çok sayıda belediye personeli katılıyor. Bir bölümü tamamlanan çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Atatürk Caddesi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title