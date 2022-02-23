Datça'da eskiyen sulama boruları yenileniyor

Datça ilçesinde eskiyen sulama borularının yenilenmesi çalışmasına başlandı.

Datça Belediyesi tarafından 2018'de Atatürk Caddesi'ndeki yol çalışmaları sırasında yer altına döşenen sulama suyu ana hattı, zaman zaman arıza oluştuğu gerekçesiyle yenileniyor.

Liman girişinden Şenkaya Kavşağı'na kadar olan yolda iki etap halinde toplam 15 bin 166 metrekarelik alanda granit, bazalt doğal küp taşlar, beton, kanal temel çalışmaları ile yol genişletme çalışmaları yapılmıştı.

Yenileme çalışmalarına çok sayıda belediye personeli katılıyor. Bir bölümü tamamlanan çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.