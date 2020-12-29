Datça'da deprem tahmin istasyonu hizmete girdi
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Datça'da deprem tahmin istasyonu hizmete girdi

29.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:52
Datça'da deprem tahmin istasyonu hizmete girdi

Datça ilçesinde, deprem tahmin istasyonu faaliyete başladı.

Datça ilçesinde, deprem tahmin istasyonu faaliyete başladı.

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ile Datça Belediyesi iş birliğiyle Datça Yazı Mahallesi Belen mevkisinde kurulan ve deprem öncesindeki meteorolojik ve jeolojik değişikliklerin bir arada inceleneceği belirtilen deprem tahmin istasyonu faaliyete geçti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, istasyonun olası depremleri önceden haber verebileceğini kaydetti.

Uçar, çalışmanın Datça için önemli bir gelişme olduğuna da işaret etti.

DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday ise derneğin depremlerin daha önceden tahmin edilebilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Depremler aynen hava durumu gibi tahmin edilebilir. Öncelikle tedbirlerimizi almamız ve güvenliğimizi sağlamamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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