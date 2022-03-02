Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi - Haberler

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Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi

AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesinde, denize sintine boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, denize sintine boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.

Datça Kumluk Plajı'nda sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde sintine atığı fark ederek ihbarda bulundu.

Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine yaptığı incelemede denize sintine atığını boşaltan tekneyi tespit etti.

Tekne sahibine yasal cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi

Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi

Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Muğla, Güncel, Haberler

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