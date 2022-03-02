Datça'da denize sintine boşaltan tekne sahibine ceza kesildi
AA, Sebiha Arslan - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesinde, denize sintine boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, denize sintine boşaltan tekne sahibine yasal işlem uygulandı.
Datça Kumluk Plajı'nda sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde sintine atığı fark ederek ihbarda bulundu.
Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine yaptığı incelemede denize sintine atığını boşaltan tekneyi tespit etti.
Tekne sahibine yasal cezai işlem uygulandığı bildirildi.