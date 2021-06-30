Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
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Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı

Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su kaynaklarında nesli tehlikede olan ve zarar gören su ürünlerindeki stokların takviyesi amacıyla, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında, 20 bin adet levrek yavrusu denize bırakıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su kaynaklarında nesli tehlikede olan ve zarar gören su ürünlerindeki stokların takviyesi amacıyla, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında, 20 bin adet levrek yavrusu denize bırakıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak program kapsamında, Datça'ya gelişinde önce S.S. Datça Su Ürünleri Kooperatifinin genel kuruluna katıldı. Kooperatif Başkanı Akif Fidan'ın tek aday olarak yeniden göreve seçildiği genel kurul sonrası, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, beraberindekilerle Esenada mevkiindeki Kumluk Plajı'nda düzenlen balık salma etkinliğine katıldı. İl Müdürü Saylak, Datça'da ailesiyle tatilde bulunan İstanbullu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İpek Öztürk ve protokol üyeleri ile 15 bin levrek, 5 bin de kaya levreği yavrusunu denize bıraktı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak burada yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de bir gıda krizine gidildiğine dikkat çekti. Saylak, "Her türlü önlemi almaya gayret ediyoruz. İnsanoğlu yıllardır denizleri, gölleri, ırmakları fazlasıyla tüketerek, her tarafın betonlaştırılmasının yol açtığı küresel ısınma çaresiz yaşamımızı tehdit eder hale geldi. Bu durum, üretim maliyetlerini artırıyor. Bunun için üretici birliği ve kooperatifleşme önem taşıyor. Göreve geldiğimizden bu yana ilimizde 203 adet tarımsal kalkınma kooperatifi ile bire bir ilişki içinde olmaya, herkesin derdi ile dertlenmeye gayret ettik. Ayakta kalabilmemiz, gelecek kuşaklara sürdürebilir tarım, güvenilir gıda temini için küçük üreticilerin yaşaması lazım. Küresel ısınmanın yol açtığı zararlı balıklar, sizlerin haklarınızı yiyor. Balon balığı ile mücadele, sadece ülkemizin tek başına yapacağı mücadele değil. Kızıldeniz açıldığından bu yana küresel ısınmaya bağlı deniz suyu sıcaklığı artınca, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den gelen balıklar Akdeniz'i, Ege Denizli'ni sardı" dedi.Devletin balon balığı ile mücadele için geçen yıl destekleme uygulaması başlattığını hatırlatan Saylak, "Geçen yıl, Muğla'da 57 balıkçıya 6 bin 59 adet balon balığı kuyruğu için toplam 30 bin 295 TL ödeme yapıldı. Bakanlığımızın üç gün önce açıkladığı yeni uygulama ile üç yıl içerisinde kıyı balıkçılarımıza ülke genelinde toplam 15 milyon TL ödeme planlıyoruz. Ekmeğinizi elinizden alan balon balığı ile mücadelede devletimiz böyle bir katkı veriyor. Sizlerden bir isteğim var. Üreticiler, kooperatifler birbirimize kenetlenelim. Başka şansımız yok" diye konuştu.


Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı
Datça'da denize 20 bin yavru levrek bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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