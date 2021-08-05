DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
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DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, olası yangınlara karşı boş arsalar ile yol kenarlarındaki ağaç dipleri vatandaşlar tarafından köşe bucak temizlenerek, yanıcı ve yakıcı maddelerden arındırıldı.

MUĞLA'nın Datça İlçesinde, olası yangınlara karşı boş arsalar ile yol kenarlarındaki ağaç dipleri vatandaşlar tarafından köşe bucak temizlenerek, yanıcı ve yakıcı maddelerden arındırıldı.

Eski Datça Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çevik'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine dün akşam saatlerinde bir araya gelen her yaştan yaklaşık 50 kişilik grup, üç saat boyunca mahallede mıntıka temizliği yaptı. Özellikle kuru otlar arasında bulunan ve güneş altında mercek etkisi yaparak olası yangınlara sebebiyet verebilecek şişe ve cam kırıkları, tek tek toplanıp poşetlere konularak belediye temizlik ekiplerine teslim edildi.

ELBİRLİĞİYLE MAHALLEMİZİ TEMİZLİYORUZ

Etkinliğe katılanlardan Gülen Türkay (51), Yaşadığımız yeri korumak hepimizin görevidir. Bugün elbirliği ile mahallemizi temizliyoruz. Özellikle çok fazla kırık cam şişeler ile karşılaşıyoruz. Bu bizi çok üzüyor dedi.

Datçalı şehir plancısı Özgür Yayla (44), Son meydana gelen orman yangınlarından sonra mahallemizde halk buluşmaları oluştu. Bu toplantılarda çalışma grupları ortaya çıktı. Bugün temizlik grubu olarak, mahallede çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Yangınlara karşı önlem amaçlı olarak, kuru otlar arasındaki cam parçaları ve şişeleri topluyoruz. Bu durum çevrenin çok kaygısız kullanıldığı gerçeğini ortaya koyuyor diye konuştu.

Eski Data Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çevik ise 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen çöp toplama etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, Buradaki birlikteliğin diğer tüm mahallelere örnek olmasını umut ediyorum dedi.

DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
DATÇA'DA ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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