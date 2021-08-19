Datça'da çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi ağır yaralandı
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Datça'da çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi ağır yaralandı

Datça'da çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisi ağır yaralandı.

İskele Mahallesi 118 Sokak'ta, yapımı devam eden iki binanın arasındaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Alanda çalışma yapan ve duvarın altında kalan Kadir İhsan Kanat (39), ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri (MAG-AME) sevk edildi.

Beton kırıcı ve demir kesme makasları kullanarak yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılan Kanat, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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